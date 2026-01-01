Bugünkü BirbStrategy Fiyatı

Bugünkü BirbStrategy (BIRBSTR) fiyatı $ 0,00085047 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut BIRBSTR / USD dönüşüm oranı BIRBSTR başına $ 0,00085047 şeklindedir.

BirbStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 804.252 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 945,86M BIRBSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde BIRBSTR, $ 0,00084755 (en düşük) ile $ 0,00086371 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01847473 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00072965 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIRBSTR, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%10,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BirbStrategy (BIRBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 804,25K$ 804,25K $ 804,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 804,25K$ 804,25K $ 804,25K Dolaşım Arzı 945,86M 945,86M 945,86M Toplam Arz 945.860.438,2178327 945.860.438,2178327 945.860.438,2178327

