Bugünkü Bitcoin the Turtle Fiyatı

Bugünkü Bitcoin the Turtle (SLOW) fiyatı $ 0,01041062 olup, son 24 saatte % 5,48 değişim gösterdi. Mevcut SLOW / USD dönüşüm oranı SLOW başına $ 0,01041062 şeklindedir.

Bitcoin the Turtle, şu anda piyasa değeri açısından $ 204.946 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,71M SLOW şeklindedir. Son 24 saat içinde SLOW, $ 0,00972344 (en düşük) ile $ 0,01042374 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0414631 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00348514 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLOW, son bir saatte +%2,32 ve son 7 günde +%38,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 204,95K$ 204,95K $ 204,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 211,64K$ 211,64K $ 211,64K Dolaşım Arzı 19,71M 19,71M 19,71M Toplam Arz 20.356.524,0 20.356.524,0 20.356.524,0

Şu anki Bitcoin the Turtle piyasa değeri $ 204,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLOW arzı 19,71M olup, toplam arzı 20356524.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 211,64K.