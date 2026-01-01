Bugünkü BitcoinII Fiyatı

Bugünkü BitcoinII (BC2) fiyatı $ 0,732923 olup, son 24 saatte % 1,92 değişim gösterdi. Mevcut BC2 / USD dönüşüm oranı BC2 başına $ 0,732923 şeklindedir.

BitcoinII, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.812.554 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,47M BC2 şeklindedir. Son 24 saat içinde BC2, $ 0,734757 (en düşük) ile $ 0,769191 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,89 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,407087 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BC2, son bir saatte -%1,16 ve son 7 günde +%25,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BitcoinII (BC2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,81M$ 1,81M $ 1,81M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,81M$ 1,81M $ 1,81M Dolaşım Arzı 2,47M 2,47M 2,47M Toplam Arz 2.473.050,0 2.473.050,0 2.473.050,0

Şu anki BitcoinII piyasa değeri $ 1,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BC2 arzı 2,47M olup, toplam arzı 2473050.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,81M.