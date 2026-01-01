Bugünkü BitQuant Fiyatı

Bugünkü BitQuant (SN15) fiyatı $ 0,58859 olup, son 24 saatte % 2,07 değişim gösterdi. Mevcut SN15 / USD dönüşüm oranı SN15 başına $ 0,58859 şeklindedir.

BitQuant, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.131.074 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,63M SN15 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN15, $ 0,577237 (en düşük) ile $ 0,606045 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,422141 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN15, son bir saatte +%0,49 ve son 7 günde +%1,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BitQuant (SN15) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Dolaşım Arzı 3,63M 3,63M 3,63M Toplam Arz 3.627.075,030986036 3.627.075,030986036 3.627.075,030986036

Şu anki BitQuant piyasa değeri $ 2,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN15 arzı 3,63M olup, toplam arzı 3627075.030986036. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,13M.