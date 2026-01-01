Bugünkü Bitty Baby Fiyatı

Bugünkü Bitty Baby (BITBABY) fiyatı $ 0,00000745 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut BITBABY / USD dönüşüm oranı BITBABY başına $ 0,00000745 şeklindedir.

Bitty Baby, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.447,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,82M BITBABY şeklindedir. Son 24 saat içinde BITBABY, $ 0,0000074 (en düşük) ile $ 0,00000751 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00042678 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000074 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BITBABY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitty Baby (BITBABY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,45K$ 7,45K $ 7,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,45K$ 7,45K $ 7,45K Dolaşım Arzı 999,82M 999,82M 999,82M Toplam Arz 999.815.137,671648 999.815.137,671648 999.815.137,671648

