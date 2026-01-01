BorsaDEX+
Bugünkü canlı Bitty Baby fiyatı 0,00000745 USD. BITBABY piyasa değeri ise 7.447,33 USD. BITBABY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Bitty Baby fiyatı 0,00000745 USD. BITBABY piyasa değeri ise 7.447,33 USD. BITBABY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BITBABY Hakkında Daha Fazla Bilgi

BITBABY Fiyat Bilgileri

BITBABY Nedir

BITBABY Resmi Websitesi

BITBABY Token Ekonomisi

BITBABY Fiyat Tahmini

Bitty Baby Logosu

Bitty Baby Fiyatı (BITBABY)

Listelenmedi

1 BITBABY / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%0,101D
USD
Bitty Baby (BITBABY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:49:03 (UTC+8)

Bugünkü Bitty Baby Fiyatı

Bugünkü Bitty Baby (BITBABY) fiyatı $ 0,00000745 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut BITBABY / USD dönüşüm oranı BITBABY başına $ 0,00000745 şeklindedir.

Bitty Baby, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.447,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,82M BITBABY şeklindedir. Son 24 saat içinde BITBABY, $ 0,0000074 (en düşük) ile $ 0,00000751 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00042678 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000074 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BITBABY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitty Baby (BITBABY) Piyasa Bilgileri

$ 7,45K
$ 7,45K$ 7,45K

--
----

$ 7,45K
$ 7,45K$ 7,45K

999,82M
999,82M 999,82M

999.815.137,671648
999.815.137,671648 999.815.137,671648

Şu anki Bitty Baby piyasa değeri $ 7,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BITBABY arzı 999,82M olup, toplam arzı 999815137.671648. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,45K.

Bitty Baby Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000074
$ 0,0000074$ 0,0000074
24 sa Düşük
$ 0,00000751
$ 0,00000751$ 0,00000751
24 sa Yüksek

$ 0,0000074
$ 0,0000074$ 0,0000074

$ 0,00000751
$ 0,00000751$ 0,00000751

$ 0,00042678
$ 0,00042678$ 0,00042678

$ 0,0000074
$ 0,0000074$ 0,0000074

--

-%0,17

-%15,91

-%15,91

Bitty Baby (BITBABY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bitty Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitty Baby / USD fiyat değişimi, $ -0,0000024686.
Son 60 gün içerisinde, Bitty Baby / USD fiyat değişimi, $ -0,0000037936.
Son 90 gün içerisinde, Bitty Baby / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,17
30 Gün$ -0,0000024686-%33,13
60 Gün$ -0,0000037936-%50,92
90 Gün$ 0--

Bitty Baby için Fiyat Tahmini

2030 için Bitty Baby (BITBABY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BITBABY için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Bitty Baby (BITBABY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Bitty Baby fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Bitty Baby varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Bitty Baby Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BITBABY varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitty Baby (BITBABY) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitty Baby Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Bitty Baby ne kadar olacak?
Bitty Baby yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Bitty Baby fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:49:03 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
01-01 17:18:39Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出

Bitty Baby Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

