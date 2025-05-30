Blockchain Capital Fiyatı (BCAP)
Bugün için canlı Blockchain Capital (BCAP) fiyatı, 18,01 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 164,06M USD. BCAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Blockchain Capital Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Blockchain Capital fiyat değişimi %0,00
- Dolaşımdaki arz: 9,11M USD.
MEXC'deki BCAP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BCAP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Blockchain Capital / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Blockchain Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Blockchain Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Blockchain Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Blockchain Capital fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
%0,00
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs. Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities. In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories. As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BCAP / VND
₫473.933,15
|1 BCAP / AUD
A$27,9155
|1 BCAP / GBP
￡13,3274
|1 BCAP / EUR
€15,8488
|1 BCAP / USD
$18,01
|1 BCAP / MYR
RM76,3624
|1 BCAP / TRY
₺704,191
|1 BCAP / JPY
¥2.597,9425
|1 BCAP / RUB
₽1.411,984
|1 BCAP / INR
₹1.537,6938
|1 BCAP / IDR
Rp295.245,8544
|1 BCAP / KRW
₩24.705,0374
|1 BCAP / PHP
₱1.001,7162
|1 BCAP / EGP
￡E.896,1776
|1 BCAP / BRL
R$101,7565
|1 BCAP / CAD
C$24,8538
|1 BCAP / BDT
৳2.201,5424
|1 BCAP / NGN
₦28.632,6582
|1 BCAP / UAH
₴747,9553
|1 BCAP / VES
Bs1.728,96
|1 BCAP / PKR
Rs5.080,2608
|1 BCAP / KZT
₸9.160,6064
|1 BCAP / THB
฿586,7658
|1 BCAP / TWD
NT$537,2383
|1 BCAP / AED
د.إ66,0967
|1 BCAP / CHF
Fr14,7682
|1 BCAP / HKD
HK$141,1984
|1 BCAP / MAD
.د.م166,5925
|1 BCAP / MXN
$347,9532