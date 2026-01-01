Bugünkü Blocklens AI Fiyatı

Bugünkü Blocklens AI (BLS) fiyatı $ 0,00002438 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BLS / USD dönüşüm oranı BLS başına $ 0,00002438 şeklindedir.

Blocklens AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.379 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BLS şeklindedir. Son 24 saat içinde BLS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00008073 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002392 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%14,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blocklens AI (BLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,38K$ 24,38K $ 24,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,38K$ 24,38K $ 24,38K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Blocklens AI piyasa değeri $ 24,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,38K.