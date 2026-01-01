Bugünkü BlockMind Fiyatı

Bugünkü BlockMind (BMIND) fiyatı $ 0,00000331 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BMIND / USD dönüşüm oranı BMIND başına $ 0,00000331 şeklindedir.

BlockMind, şu anda piyasa değeri açısından $ 330.710 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B BMIND şeklindedir. Son 24 saat içinde BMIND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000744 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000306 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BMIND, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BlockMind (BMIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 330,71K$ 330,71K $ 330,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 330,71K$ 330,71K $ 330,71K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki BlockMind piyasa değeri $ 330,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BMIND arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 330,71K.