Bugünkü BlockTrader365 Fiyatı

Bugünkü BlockTrader365 (BT365) fiyatı $ 0,02991274 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut BT365 / USD dönüşüm oranı BT365 başına $ 0,02991274 şeklindedir.

BlockTrader365, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.991.274 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BT365 şeklindedir. Son 24 saat içinde BT365, $ 0,02990985 (en düşük) ile $ 0,02993172 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04230719 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01739058 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BT365, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BlockTrader365 (BT365) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,99M$ 2,99M $ 2,99M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,99M$ 2,99M $ 2,99M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki BlockTrader365 piyasa değeri $ 2,99M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BT365 arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,99M.