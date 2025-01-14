BLOCKv Fiyatı (VEE)
Bugün için canlı BLOCKv (VEE) fiyatı, 0.00803266 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 26.50M USD. VEE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BLOCKv Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.52K USD
- Gün içindeki BLOCKv fiyat değişimi -2.83%
- Dolaşımdaki arz: 3.30B USD.
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Gün içerisinde, BLOCKv / USD fiyat değişimi, $ -0.000234358607732047.
Son 30 gün içerisinde, BLOCKv / USD fiyat değişimi, $ -0.0028777494.
Son 60 gün içerisinde, BLOCKv / USD fiyat değişimi, $ +0.0004193634.
Son 90 gün içerisinde, BLOCKv / USD fiyat değişimi, $ -0.000539601109059077.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000234358607732047
|-2.83%
|30 Gün
|$ -0.0028777494
|-35.82%
|60 Gün
|$ +0.0004193634
|+5.22%
|90 Gün
|$ -0.000539601109059077
|-6.29%
En güncel BLOCKv fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.60%
-2.83%
-24.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BLOCKv, the shared protocol for the blockchain developer stack, represents the interface moment in the maturation of the blockchain sector. BLOCKv provides developers with the building blocks to design the experiential economy of the future and unlock new revenue generating opportunities for businesses within this growing ecosystem. The BLOCKv platform enables the creation of smart digital objects on blockchains unlocking the potential to rapidly engage end-users and traverse digital and real-world environments. These smart objects, called vAtoms (Virtual Atoms) combine code with multimedia elements and are dynamic, compelling digital goods that make a cryptocurrency come alive as an asset for developers, brands and end users.
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