Bugünkü BLOXWAP Fiyatı

Bugünkü BLOXWAP (BLOXWAP) fiyatı $ 0,00015512 olup, son 24 saatte % 16,57 değişim gösterdi. Mevcut BLOXWAP / USD dönüşüm oranı BLOXWAP başına $ 0,00015512 şeklindedir.

BLOXWAP, şu anda piyasa değeri açısından $ 155.108 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M BLOXWAP şeklindedir. Son 24 saat içinde BLOXWAP, $ 0,00015054 (en düşük) ile $ 0,00018784 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00230684 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015024 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLOXWAP, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde -%22,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BLOXWAP (BLOXWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 155,11K$ 155,11K $ 155,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 155,11K$ 155,11K $ 155,11K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.915.593,238893 999.915.593,238893 999.915.593,238893

