Bugünkü Blue Apu Fiyatı

Bugünkü Blue Apu ($BAPU) fiyatı $ 0,00000666 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut $BAPU / USD dönüşüm oranı $BAPU başına $ 0,00000666 şeklindedir.

Blue Apu, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.161,81 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 924,64M $BAPU şeklindedir. Son 24 saat içinde $BAPU, $ 0,00000663 (en düşük) ile $ 0,0000067 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00019161 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000552 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $BAPU, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blue Apu ($BAPU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,16K$ 6,16K $ 6,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,16K$ 6,16K $ 6,16K Dolaşım Arzı 924,64M 924,64M 924,64M Toplam Arz 924.639.604,9516463 924.639.604,9516463 924.639.604,9516463

Şu anki Blue Apu piyasa değeri $ 6,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $BAPU arzı 924,64M olup, toplam arzı 924639604.9516463. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,16K.