Bugünkü BNB DOGE Fiyatı

Bugünkü BNB DOGE (BOGE) fiyatı $ 0,00001519 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BOGE / USD dönüşüm oranı BOGE başına $ 0,00001519 şeklindedir.

BNB DOGE, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.185,73 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BOGE şeklindedir. Son 24 saat içinde BOGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00118783 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001296 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOGE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNB DOGE (BOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,19K$ 15,19K $ 15,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,19K$ 15,19K $ 15,19K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNB DOGE piyasa değeri $ 15,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,19K.