Bugünkü BNPL Pay Fiyatı

Bugünkü BNPL Pay (BNPL) fiyatı $ 0,02000208 olup, son 24 saatte % 0,95 değişim gösterdi. Mevcut BNPL / USD dönüşüm oranı BNPL başına $ 0,02000208 şeklindedir.

BNPL Pay, şu anda piyasa değeri açısından $ 129.862 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,49M BNPL şeklindedir. Son 24 saat içinde BNPL, $ 0,01999503 (en düşük) ile $ 0,020194 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02142149 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01869246 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNPL, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%2,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNPL Pay (BNPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 129,86K$ 129,86K $ 129,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,00M$ 20,00M $ 20,00M Dolaşım Arzı 6,49M 6,49M 6,49M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

