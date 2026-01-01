Bugünkü BNTOBER Fiyatı

Bugünkü BNTOBER (BNTOBER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut BNTOBER / USD dönüşüm oranı BNTOBER başına -- şeklindedir.

BNTOBER, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.706,85 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BNTOBER şeklindedir. Son 24 saat içinde BNTOBER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNTOBER, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%0,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNTOBER (BNTOBER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,71K$ 7,71K $ 7,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,71K$ 7,71K $ 7,71K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNTOBER piyasa değeri $ 7,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNTOBER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,71K.