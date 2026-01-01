Bugünkü BOLD Fiyatı

Bugünkü BOLD (BOLD) fiyatı $ 0,998183 olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut BOLD / USD dönüşüm oranı BOLD başına $ 0,998183 şeklindedir.

BOLD, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.359.042 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 40,45M BOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde BOLD, $ 0,996062 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,013 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,982941 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOLD, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%0,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOLD (BOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,36M$ 40,36M $ 40,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,36M$ 40,36M $ 40,36M Dolaşım Arzı 40,45M 40,45M 40,45M Toplam Arz 40.447.945,68916516 40.447.945,68916516 40.447.945,68916516

Şu anki BOLD piyasa değeri $ 40,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOLD arzı 40,45M olup, toplam arzı 40447945.68916516. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,36M.