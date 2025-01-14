BOMB Fiyatı (BOMB)
Bugün için canlı BOMB (BOMB) fiyatı, 0.344629 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 281.74K USD. BOMB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BOMB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 320.45 USD
- Gün içindeki BOMB fiyat değişimi -3.06%
- Dolaşımdaki arz: 817.51K USD.
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Gün içerisinde, BOMB / USD fiyat değişimi, $ -0.0109113309796329.
Son 30 gün içerisinde, BOMB / USD fiyat değişimi, $ -0.1305752066.
Son 60 gün içerisinde, BOMB / USD fiyat değişimi, $ -0.1030078504.
Son 90 gün içerisinde, BOMB / USD fiyat değişimi, $ -0.1008394883842023.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0109113309796329
|-3.06%
|30 Gün
|$ -0.1305752066
|-37.88%
|60 Gün
|$ -0.1030078504
|-29.88%
|90 Gün
|$ -0.1008394883842023
|-22.63%
En güncel BOMB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-3.06%
-6.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The world's first self-destructing currency. BOMB is a social experiment and financial case study to measure the feasibility of a deflationary currency. The rules are simple. 1) There were originally 1,000,000 Bomb in existence. 2) Each time a Bomb is transferred, 1% of the transaction is destroyed. 3) There will never be newly minted Bomb. The intention is not to be used as a transactional currency, but rather a consistent and decentralized store of value. Through a system of immutable smart contracts and continuous hyperdeflation, BOMB is the world’s first self-destructing currency.
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|1 BOMB / AUD
A$0.55485269
|1 BOMB / GBP
￡0.27914949
|1 BOMB / EUR
€0.33429013
|1 BOMB / USD
$0.344629
|1 BOMB / MYR
RM1.5508305
|1 BOMB / TRY
₺12.23088321
|1 BOMB / JPY
¥54.25494347
|1 BOMB / RUB
₽35.41062975
|1 BOMB / INR
₹29.85865656
|1 BOMB / IDR
Rp5,649.65483376
|1 BOMB / PHP
₱20.18147424
|1 BOMB / EGP
￡E.17.40721079
|1 BOMB / BRL
R$2.09879061
|1 BOMB / CAD
C$0.49281947
|1 BOMB / BDT
৳41.88965495
|1 BOMB / NGN
₦534.30590902
|1 BOMB / UAH
₴14.6122696
|1 BOMB / VES
Bs18.265337
|1 BOMB / PKR
Rs96.0481023
|1 BOMB / KZT
₸183.01867674
|1 BOMB / THB
฿11.95173372
|1 BOMB / TWD
NT$11.40377361
|1 BOMB / CHF
Fr0.31361239
|1 BOMB / HKD
HK$2.68121362
|1 BOMB / MAD
.د.م3.47730661