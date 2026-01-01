Bugünkü BOMET Fiyatı

Bugünkü BOMET (BOMET) fiyatı $ 0,00013261 olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut BOMET / USD dönüşüm oranı BOMET başına $ 0,00013261 şeklindedir.

BOMET, şu anda piyasa değeri açısından $ 79.571 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 600,00M BOMET şeklindedir. Son 24 saat içinde BOMET, $ 0,00012836 (en düşük) ile $ 0,00013294 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00193848 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001201 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOMET, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%16,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BOMET (BOMET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 79,57K$ 79,57K $ 79,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,57K$ 79,57K $ 79,57K Dolaşım Arzı 600,00M 600,00M 600,00M Toplam Arz 600.000.000,0 600.000.000,0 600.000.000,0

Şu anki BOMET piyasa değeri $ 79,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOMET arzı 600,00M olup, toplam arzı 600000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,57K.