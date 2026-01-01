Bugünkü BONG Fiyatı

Bugünkü BONG (BONG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,75 değişim gösterdi. Mevcut BONG / USD dönüşüm oranı BONG başına -- şeklindedir.

BONG, şu anda piyasa değeri açısından $ 106.712 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 961,62M BONG şeklindedir. Son 24 saat içinde BONG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00145222 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BONG, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BONG (BONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 106,71K$ 106,71K $ 106,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 106,71K$ 106,71K $ 106,71K Dolaşım Arzı 961,62M 961,62M 961,62M Toplam Arz 961.621.636,389361 961.621.636,389361 961.621.636,389361

Şu anki BONG piyasa değeri $ 106,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BONG arzı 961,62M olup, toplam arzı 961621636.389361. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,71K.