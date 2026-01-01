Bugünkü Bonk Index Fiyatı

Bugünkü Bonk Index (BNKK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,74 değişim gösterdi. Mevcut BNKK / USD dönüşüm oranı BNKK başına -- şeklindedir.

Bonk Index, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.448,39 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,72M BNKK şeklindedir. Son 24 saat içinde BNKK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00264481 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNKK, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%5,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bonk Index (BNKK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,45K$ 6,45K $ 6,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,45K$ 6,45K $ 6,45K Dolaşım Arzı 999,72M 999,72M 999,72M Toplam Arz 999.723.722,88393 999.723.722,88393 999.723.722,88393

Şu anki Bonk Index piyasa değeri $ 6,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNKK arzı 999,72M olup, toplam arzı 999723722.88393. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,45K.