Boofus by Virtuals Fiyatı (BOOF)
Bugün için canlı Boofus by Virtuals (BOOF) fiyatı, 0.00033541 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 335.41K USD. BOOF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Boofus by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.34K USD
- Gün içindeki Boofus by Virtuals fiyat değişimi -29.35%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Boofus by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.000139401598718732.
Son 30 gün içerisinde, Boofus by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Boofus by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Boofus by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000139401598718732
|-29.35%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Boofus by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.24%
-29.35%
-18.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey.
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|1 BOOF / GBP
￡0.0002750362
|1 BOOF / EUR
€0.0003253477
|1 BOOF / USD
$0.00033541
|1 BOOF / MYR
RM0.001509345
|1 BOOF / TRY
₺0.0118835763
|1 BOOF / JPY
¥0.0524212289
|1 BOOF / RUB
₽0.0343761709
|1 BOOF / INR
₹0.0290397978
|1 BOOF / IDR
Rp5.4985237104
|1 BOOF / PHP
₱0.0196382555
|1 BOOF / EGP
￡E.0.016904664
|1 BOOF / BRL
R$0.0020359387
|1 BOOF / CAD
C$0.0004829904
|1 BOOF / BDT
৳0.040752315
|1 BOOF / NGN
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|1 BOOF / UAH
₴0.0141241151
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Bs0.01811214
|1 BOOF / PKR
Rs0.0935055998
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₸0.1780289198
|1 BOOF / THB
฿0.0115582286
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NT$0.0110316349
|1 BOOF / CHF
Fr0.0003052231
|1 BOOF / HKD
HK$0.0026094898
|1 BOOF / MAD
.د.م0.0033675164