BOOKUSD Share Fiyatı (BUSS)
Bugün için canlı BOOKUSD Share (BUSS) fiyatı, 0,093937 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 140,60K USD. BUSS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BOOKUSD Share Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BOOKUSD Share fiyat değişimi -%0,77
- Dolaşımdaki arz: 1,46M USD.
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Gün içerisinde, BOOKUSD Share / USD fiyat değişimi, $ -0,00072946848278347.
Son 30 gün içerisinde, BOOKUSD Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BOOKUSD Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOOKUSD Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00072946848278347
|-%0,77
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BOOKUSD Share fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,29
-%0,77
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.
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|1 BUSS / VND
₫2.471,952155
|1 BUSS / AUD
A$0,14372361
|1 BUSS / GBP
￡0,06951338
|1 BUSS / EUR
€0,08172519
|1 BUSS / USD
$0,093937
|1 BUSS / MYR
RM0,39829288
|1 BUSS / TRY
₺3,67857292
|1 BUSS / JPY
¥13,61522878
|1 BUSS / RUB
₽7,37123639
|1 BUSS / INR
₹8,03349224
|1 BUSS / IDR
Rp1.539,95057328
|1 BUSS / KRW
₩128,68053882
|1 BUSS / PHP
₱5,24638145
|1 BUSS / EGP
￡E.4,65176024
|1 BUSS / BRL
R$0,52322909
|1 BUSS / CAD
C$0,12775432
|1 BUSS / BDT
৳11,47346518
|1 BUSS / NGN
₦145,41259726
|1 BUSS / UAH
₴3,89932487
|1 BUSS / VES
Bs9,299763
|1 BUSS / PKR
Rs26,50526392
|1 BUSS / KZT
₸47,70778419
|1 BUSS / THB
฿3,06422494
|1 BUSS / TWD
NT$2,8087163
|1 BUSS / AED
د.إ0,34474879
|1 BUSS / CHF
Fr0,07702834
|1 BUSS / HKD
HK$0,73646608
|1 BUSS / MAD
.د.م0,85952355
|1 BUSS / MXN
$1,78949985