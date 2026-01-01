Bugünkü PUMPCADE Fiyatı

Bugünkü PUMPCADE (PUMPCADE) fiyatı $ 0,005275 olup, son 24 saatte % 1,21 değişim gösterdi. Mevcut PUMPCADE / USD dönüşüm oranı PUMPCADE başına $ 0,005275 şeklindedir.

PUMPCADE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PUMPCADE şeklindedir. Son 24 saat içinde PUMPCADE, $ 0,005074 (en düşük) ile $ 0,005682 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUMPCADE, son bir saatte -0,14% ve son 7 günde +22,33% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,27K seviyesine ulaştı.

PUMPCADE (PUMPCADE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,27K$ 57,27K $ 57,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

