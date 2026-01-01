Bugünkü Boorio Fiyatı

Bugünkü Boorio (ORIO) fiyatı $ 0,00003103 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut ORIO / USD dönüşüm oranı ORIO başına $ 0,00003103 şeklindedir.

Boorio, şu anda piyasa değeri açısından $ 93.099 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,00B ORIO şeklindedir. Son 24 saat içinde ORIO, $ 0,00003084 (en düşük) ile $ 0,0000312 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00039163 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002025 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORIO, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde -%7,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Boorio (ORIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,10K$ 93,10K $ 93,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,10K$ 93,10K $ 93,10K Dolaşım Arzı 3,00B 3,00B 3,00B Toplam Arz 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0

Şu anki Boorio piyasa değeri $ 93,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORIO arzı 3,00B olup, toplam arzı 3000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 93,10K.