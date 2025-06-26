Boss Burger Fiyatı (BOSSBURGER)
Bugün için canlı Boss Burger (BOSSBURGER) fiyatı, 0,00033516 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BOSSBURGER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Boss Burger Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Boss Burger fiyat değişimi -%9,66
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Boss Burger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Boss Burger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Boss Burger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Boss Burger / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%9,66
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Boss Burger fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,23
-%9,66
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time.
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|1 BOSSBURGER / VND
₫8,8197354
|1 BOSSBURGER / AUD
A$0,0005127948
|1 BOSSBURGER / GBP
￡0,0002413152
|1 BOSSBURGER / EUR
€0,000284886
|1 BOSSBURGER / USD
$0,00033516
|1 BOSSBURGER / MYR
RM0,0014143752
|1 BOSSBURGER / TRY
₺0,0133293132
|1 BOSSBURGER / JPY
¥0,0483267204
|1 BOSSBURGER / RUB
₽0,0262229184
|1 BOSSBURGER / INR
₹0,0287500248
|1 BOSSBURGER / IDR
Rp5,4058056948
|1 BOSSBURGER / KRW
₩0,4541451516
|1 BOSSBURGER / PHP
₱0,0189801108
|1 BOSSBURGER / EGP
￡E.0,016724484
|1 BOSSBURGER / BRL
R$0,001860138
|1 BOSSBURGER / CAD
C$0,0004591692
|1 BOSSBURGER / BDT
৳0,0407118852
|1 BOSSBURGER / NGN
₦0,517218912
|1 BOSSBURGER / UAH
₴0,0138555144
|1 BOSSBURGER / VES
Bs0,0351918
|1 BOSSBURGER / PKR
Rs0,0950781888
|1 BOSSBURGER / KZT
₸0,1726710804
|1 BOSSBURGER / THB
฿0,010842426
|1 BOSSBURGER / TWD
NT$0,009736398
|1 BOSSBURGER / AED
د.إ0,0012300372
|1 BOSSBURGER / CHF
Fr0,000268128
|1 BOSSBURGER / HKD
HK$0,0026276544
|1 BOSSBURGER / MAD
.د.م0,0030399012
|1 BOSSBURGER / MXN
$0,0063278208
|1 BOSSBURGER / PLN
zł0,0012132792