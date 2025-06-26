Boss Burger (BOSSBURGER) Nedir?

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time.

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Boss Burger (BOSSBURGER) Kaynağı Resmi Websitesi

Boss Burger (BOSSBURGER) Token Ekonomisi

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