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Brain Worms Fiyatı (BWORM)

USD

Brain Worms (BWORM) Canlı Fiyat Grafiği

$161.06
$161.06$161.06
-4.30%(1D)

Bugünkü Brain Worms (BWORM) Fiyatı

Bugün için canlı Brain Worms (BWORM) fiyatı, 161.06 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 475.16K USD. BWORM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brain Worms Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 388.45 USD
- Gün içindeki Brain Worms fiyat değişimi -4.36%
- Dolaşımdaki arz: 2.95K USD.

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USD Bazında Brain Worms (BWORM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Brain Worms / USD fiyat değişimi, $ -7.3457126458491.
Son 30 gün içerisinde, Brain Worms / USD fiyat değişimi, $ -83.0450807480.
Son 60 gün içerisinde, Brain Worms / USD fiyat değişimi, $ +182.3252994040.
Son 90 gün içerisinde, Brain Worms / USD fiyat değişimi, $ +105.10947205714046.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -7.3457126458491-4.36%
30 Gün$ -83.0450807480-51.56%
60 Gün$ +182.3252994040+113.20%
90 Gün$ +105.10947205714046+187.86%

Brain Worms (BWORM) Fiyat Analizi

En güncel Brain Worms fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 154.63
$ 154.63$ 154.63

$ 170.48
$ 170.48$ 170.48

$ 1,663.45
$ 1,663.45$ 1,663.45

+0.09%

-4.36%

-31.51%

Brain Worms (BWORM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 475.16K
$ 475.16K$ 475.16K

$ 388.45
$ 388.45$ 388.45

2.95K
2.95K 2.95K

Brain Worms (BWORM) Nedir?

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

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Brain Worms (BWORM) Kaynağı

Resmi Websitesi

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BWORM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BWORM / AUD
A$259.3066
1 BWORM / GBP
130.4586
1 BWORM / EUR
156.2282
1 BWORM / USD
$161.06
1 BWORM / MYR
RM724.77
1 BWORM / TRY
5,716.0194
1 BWORM / JPY
¥25,355.6758
1 BWORM / RUB
16,548.915
1 BWORM / INR
13,954.2384
1 BWORM / IDR
Rp2,640,327.4464
1 BWORM / PHP
9,431.6736
1 BWORM / EGP
￡E.8,135.1406
1 BWORM / BRL
R$980.8554
1 BWORM / CAD
C$230.3158
1 BWORM / BDT
19,576.843
1 BWORM / NGN
249,704.2028
1 BWORM / UAH
6,828.944
1 BWORM / VES
Bs8,536.18
1 BWORM / PKR
Rs44,887.422
1 BWORM / KZT
85,532.5236
1 BWORM / THB
฿5,585.5608
1 BWORM / TWD
NT$5,329.4754
1 BWORM / CHF
Fr146.5646
1 BWORM / HKD
HK$1,253.0468
1 BWORM / MAD
.د.م1,625.0954