Bugünkü Brainrot Research Fiyatı

Bugünkü Brainrot Research (BRNRT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,54 değişim gösterdi. Mevcut BRNRT / USD dönüşüm oranı BRNRT başına -- şeklindedir.

Brainrot Research, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.266,48 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,46M BRNRT şeklindedir. Son 24 saat içinde BRNRT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRNRT, son bir saatte +%3,12 ve son 7 günde -%10,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Brainrot Research (BRNRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,27K$ 14,27K $ 14,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,27K$ 14,27K $ 14,27K Dolaşım Arzı 999,46M 999,46M 999,46M Toplam Arz 999.456.712,4651883 999.456.712,4651883 999.456.712,4651883

Şu anki Brainrot Research piyasa değeri $ 14,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRNRT arzı 999,46M olup, toplam arzı 999456712.4651883. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,27K.