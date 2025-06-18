BreadHeads (CRUMBS) Nedir?

Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.

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BreadHeads (CRUMBS) Kaynağı Resmi Websitesi

BreadHeads (CRUMBS) Token Ekonomisi

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