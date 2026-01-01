Bugünkü Breaking Bread Fiyatı

Bugünkü Breaking Bread (BRBR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,04 değişim gösterdi. Mevcut BRBR / USD dönüşüm oranı BRBR başına -- şeklindedir.

Breaking Bread, şu anda piyasa değeri açısından $ 46.250 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M BRBR şeklindedir. Son 24 saat içinde BRBR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRBR, son bir saatte +%0,45 ve son 7 günde -%10,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Breaking Bread (BRBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,25K$ 46,25K $ 46,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,25K$ 46,25K $ 46,25K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.953.274,114446 999.953.274,114446 999.953.274,114446

