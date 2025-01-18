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Bridged WBNB Fiyatı (WBNB)

USD

Bridged WBNB (WBNB) Canlı Fiyat Grafiği

$726.53
$726.53$726.53
+1.60%(1D)

Bugünkü Bridged WBNB (WBNB) Fiyatı

Bugün için canlı Bridged WBNB (WBNB) fiyatı, 726.53 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WBNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bridged WBNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 23.25K USD
- Gün içindeki Bridged WBNB fiyat değişimi +1.66%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Bridged WBNB (WBNB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bridged WBNB / USD fiyat değişimi, $ +11.87.
Son 30 gün içerisinde, Bridged WBNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bridged WBNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bridged WBNB / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +11.87+1.66%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bridged WBNB (WBNB) Fiyat Analizi

En güncel Bridged WBNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 705.66
$ 705.66$ 705.66

$ 729.39
$ 729.39$ 729.39

$ 745.1
$ 745.1$ 745.1

+0.04%

+1.66%

+5.16%

Bridged WBNB (WBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.25K
$ 23.25K$ 23.25K

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WBNB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBNB / AUD
A$1,169.7133
1 WBNB / GBP
595.7546
1 WBNB / EUR
704.7341
1 WBNB / USD
$726.53
1 WBNB / MYR
RM3,269.385
1 WBNB / TRY
25,740.9579
1 WBNB / JPY
¥113,549.3737
1 WBNB / RUB
74,462.0597
1 WBNB / INR
62,902.9674
1 WBNB / IDR
Rp11,910,325.9632
1 WBNB / PHP
42,538.3315
1 WBNB / EGP
￡E.36,617.112
1 WBNB / BRL
R$4,410.0371
1 WBNB / CAD
C$1,046.2032
1 WBNB / BDT
88,273.395
1 WBNB / NGN
1,131,664.9239
1 WBNB / UAH
30,594.1783
1 WBNB / VES
Bs39,232.62
1 WBNB / PKR
Rs202,542.0334
1 WBNB / KZT
385,627.5934
1 WBNB / THB
฿25,036.2238
1 WBNB / TWD
NT$23,895.5717
1 WBNB / CHF
Fr661.1423
1 WBNB / HKD
HK$5,652.4034
1 WBNB / MAD
.د.م7,294.3612