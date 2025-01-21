Browser DAO Fiyatı (BROWSER)
Bugün için canlı Browser DAO (BROWSER) fiyatı, 0.00028892 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 288.44K USD. BROWSER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Browser DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 27.74K USD
- Gün içindeki Browser DAO fiyat değişimi +8.34%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Browser DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Browser DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Browser DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Browser DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+8.34%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Browser DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.90%
+8.34%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.
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|1 BROWSER / AUD
A$0.000462272
|1 BROWSER / GBP
￡0.0002340252
|1 BROWSER / EUR
€0.0002773632
|1 BROWSER / USD
$0.00028892
|1 BROWSER / MYR
RM0.0012914724
|1 BROWSER / TRY
₺0.0102913304
|1 BROWSER / JPY
¥0.0449732872
|1 BROWSER / RUB
₽0.0291895876
|1 BROWSER / INR
₹0.0249944692
|1 BROWSER / IDR
Rp4.7363926848
|1 BROWSER / PHP
₱0.0168989308
|1 BROWSER / EGP
￡E.0.0145240084
|1 BROWSER / BRL
R$0.0017421876
|1 BROWSER / CAD
C$0.0004160448
|1 BROWSER / BDT
৳0.0352280156
|1 BROWSER / NGN
₦0.4486320868
|1 BROWSER / UAH
₴0.0122010916
|1 BROWSER / VES
Bs0.01560168
|1 BROWSER / PKR
Rs0.0805682312
|1 BROWSER / KZT
₸0.15327206
|1 BROWSER / THB
฿0.009837726
|1 BROWSER / TWD
NT$0.0094592408
|1 BROWSER / CHF
Fr0.000260028
|1 BROWSER / HKD
HK$0.0022477976
|1 BROWSER / MAD
.د.م0.0028949784