Bugünkü Bubblebid Fiyatı

Bugünkü Bubblebid (BBB) fiyatı $ 0,00038747 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BBB / USD dönüşüm oranı BBB başına $ 0,00038747 şeklindedir.

Bubblebid, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.136,84 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00M BBB şeklindedir. Son 24 saat içinde BBB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01369516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00036218 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BBB, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bubblebid (BBB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,14K$ 8,14K $ 8,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,14K$ 8,14K $ 8,14K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Bubblebid piyasa değeri $ 8,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BBB arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,14K.