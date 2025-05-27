BUBU Fiyatı (BUBU)
Bugün için canlı BUBU (BUBU) fiyatı, 0,00323943 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3,25M USD. BUBU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BUBU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BUBU fiyat değişimi -%12,70
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, BUBU / USD fiyat değişimi, $ -0,00047139766792878.
Son 30 gün içerisinde, BUBU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BUBU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BUBU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00047139766792878
|-%12,70
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BUBU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%7,54
-%12,70
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
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