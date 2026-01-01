Bugünkü Buckazoids Fiyatı

Bugünkü Buckazoids (BUCKAZOIDS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut BUCKAZOIDS / USD dönüşüm oranı BUCKAZOIDS başına -- şeklindedir.

Buckazoids, şu anda piyasa değeri açısından $ 500.574 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BUCKAZOIDS şeklindedir. Son 24 saat içinde BUCKAZOIDS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00492629 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUCKAZOIDS, son bir saatte -%0,91 ve son 7 günde -%0,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 500,57K$ 500,57K $ 500,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 500,57K$ 500,57K $ 500,57K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

