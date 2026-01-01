Bugünkü BULL FROG Fiyatı

Bugünkü BULL FROG (BOA) fiyatı $ 0,00107092 olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut BOA / USD dönüşüm oranı BOA başına $ 0,00107092 şeklindedir.

BULL FROG, şu anda piyasa değeri açısından $ 216.840 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 202,45M BOA şeklindedir. Son 24 saat içinde BOA, $ 0,00104687 (en düşük) ile $ 0,00107353 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01110627 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00100583 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOA, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde +%4,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BULL FROG (BOA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 216,84K$ 216,84K $ 216,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 216,84K$ 216,84K $ 216,84K Dolaşım Arzı 202,45M 202,45M 202,45M Toplam Arz 202.446.664,1716109 202.446.664,1716109 202.446.664,1716109

Şu anki BULL FROG piyasa değeri $ 216,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOA arzı 202,45M olup, toplam arzı 202446664.1716109. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 216,84K.