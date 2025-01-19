BullDogito Fiyatı (BDOGITO)
Bugün için canlı BullDogito (BDOGITO) fiyatı, 0.00461978 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.06M USD. BDOGITO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BullDogito Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 299.53K USD
- Gün içindeki BullDogito fiyat değişimi -34.19%
- Dolaşımdaki arz: 448.12M USD.
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Gün içerisinde, BullDogito / USD fiyat değişimi, $ -0.002400867073086144.
Son 30 gün içerisinde, BullDogito / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BullDogito / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BullDogito / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002400867073086144
|-34.19%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BullDogito fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.49%
-34.19%
+201.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact
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|1 BDOGITO / AUD
A$0.0074378458
|1 BDOGITO / GBP
￡0.0037882196
|1 BDOGITO / EUR
€0.0044811866
|1 BDOGITO / USD
$0.00461978
|1 BDOGITO / MYR
RM0.02078901
|1 BDOGITO / TRY
₺0.1636788054
|1 BDOGITO / JPY
¥0.7219330206
|1 BDOGITO / RUB
₽0.4733426588
|1 BDOGITO / INR
₹0.3999805524
|1 BDOGITO / IDR
Rp75.7340862432
|1 BDOGITO / PHP
₱0.270488119
|1 BDOGITO / EGP
￡E.0.2320053516
|1 BDOGITO / BRL
R$0.028180658
|1 BDOGITO / CAD
C$0.0066524832
|1 BDOGITO / BDT
৳0.56130327
|1 BDOGITO / NGN
₦7.1959079214
|1 BDOGITO / UAH
₴0.1945389358
|1 BDOGITO / VES
Bs0.24946812
|1 BDOGITO / PKR
Rs1.2879022684
|1 BDOGITO / KZT
₸2.4520868284
|1 BDOGITO / THB
฿0.1588742342
|1 BDOGITO / TWD
NT$0.1519445642
|1 BDOGITO / CHF
Fr0.0042039998
|1 BDOGITO / HKD
HK$0.0359418884
|1 BDOGITO / MAD
.د.م0.0463825912