Bugünkü Burning Jup Fiyatı

Bugünkü Burning Jup (BURN) fiyatı $ 0,00073548 olup, son 24 saatte % 0,34 değişim gösterdi. Mevcut BURN / USD dönüşüm oranı BURN başına $ 0,00073548 şeklindedir.

Burning Jup, şu anda piyasa değeri açısından $ 53.301 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 72,47M BURN şeklindedir. Son 24 saat içinde BURN, $ 0,00073062 (en düşük) ile $ 0,00073556 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00350848 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00071987 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BURN, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%2,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Burning Jup (BURN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 53,30K$ 53,30K $ 53,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,69K$ 71,69K $ 71,69K Dolaşım Arzı 72,47M 72,47M 72,47M Toplam Arz 97.471.025,323573 97.471.025,323573 97.471.025,323573

