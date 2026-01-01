Bugünkü Bush Ripper Fiyatı

Bugünkü Bush Ripper ($RIPPER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut $RIPPER / USD dönüşüm oranı $RIPPER başına -- şeklindedir.

Bush Ripper, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.228,32 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B $RIPPER şeklindedir. Son 24 saat içinde $RIPPER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000129 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $RIPPER, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bush Ripper ($RIPPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,23K$ 18,23K $ 18,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,23K$ 18,23K $ 18,23K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

