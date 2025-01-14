Business Coin Fiyatı (BUSINESS)
Bugün için canlı Business Coin (BUSINESS) fiyatı, 0.01487049 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BUSINESS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Business Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 311.83K USD
- Gün içindeki Business Coin fiyat değişimi +36.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Business Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00395329.
Son 30 gün içerisinde, Business Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0047061264.
Son 60 gün içerisinde, Business Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Business Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00395329
|+36.21%
|30 Gün
|$ +0.0047061264
|+31.65%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Business Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.72%
+36.21%
-8.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.
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