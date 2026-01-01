Bugünkü BUY THE HAT Fiyatı

Bugünkü BUY THE HAT (BTH) fiyatı $ 0,00014652 olup, son 24 saatte % 13,41 değişim gösterdi. Mevcut BTH / USD dönüşüm oranı BTH başına $ 0,00014652 şeklindedir.

BUY THE HAT, şu anda piyasa değeri açısından $ 143.446 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 978,94M BTH şeklindedir. Son 24 saat içinde BTH, $ 0,0001374 (en düşük) ile $ 0,00017009 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01883819 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012254 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BTH, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde -%40,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BUY THE HAT (BTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 143,45K$ 143,45K $ 143,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 143,45K$ 143,45K $ 143,45K Dolaşım Arzı 978,94M 978,94M 978,94M Toplam Arz 978.937.572,9286042 978.937.572,9286042 978.937.572,9286042

