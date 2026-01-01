Bugünkü BVM Fiyatı

Bugünkü BVM (BVM) fiyatı $ 0,01014496 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut BVM / USD dönüşüm oranı BVM başına $ 0,01014496 şeklindedir.

BVM, şu anda piyasa değeri açısından $ 251.781 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,82M BVM şeklindedir. Son 24 saat içinde BVM, $ 0,00953467 (en düşük) ile $ 0,01182146 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,94 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0068028 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BVM, son bir saatte -%9,00 ve son 7 günde -%19,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BVM (BVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 251,78K$ 251,78K $ 251,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Dolaşım Arzı 24,82M 24,82M 24,82M Toplam Arz 99.741.589,87 99.741.589,87 99.741.589,87

Şu anki BVM piyasa değeri $ 251,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BVM arzı 24,82M olup, toplam arzı 99741589.87. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,01M.