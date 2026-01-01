Bugünkü BYUSD Fiyatı

Bugünkü BYUSD (BYUSD) fiyatı $ 1,0 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut BYUSD / USD dönüşüm oranı BYUSD başına $ 1,0 şeklindedir.

BYUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.007.887 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,01M BYUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde BYUSD, $ 0,998167 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,502942 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BYUSD, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BYUSD (BYUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,01M
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,01M
Dolaşım Arzı 9,01M
Toplam Arz 9.007.288,041374

Şu anki BYUSD piyasa değeri $ 9,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BYUSD arzı 9,01M olup, toplam arzı 9007288.041374. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,01M.