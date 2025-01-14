bZx Protocol Fiyatı (BZRX)
Bugün için canlı bZx Protocol (BZRX) fiyatı, 0.00354481 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.48M USD. BZRX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
bZx Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 24.70 USD
- Gün içindeki bZx Protocol fiyat değişimi -0.03%
- Dolaşımdaki arz: 980.78M USD.
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Gün içerisinde, bZx Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, bZx Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0005903866.
Son 60 gün içerisinde, bZx Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0013096190.
Son 90 gün içerisinde, bZx Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.01045081663279582.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.03%
|30 Gün
|$ -0.0005903866
|-16.65%
|60 Gün
|$ -0.0013096190
|-36.94%
|90 Gün
|$ -0.01045081663279582
|-74.67%
En güncel bZx Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.03%
-9.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.
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|1 BZRX / AUD
A$0.0057071441
|1 BZRX / GBP
￡0.0028712961
|1 BZRX / EUR
€0.0034384657
|1 BZRX / USD
$0.00354481
|1 BZRX / MYR
RM0.015951645
|1 BZRX / TRY
₺0.1258053069
|1 BZRX / JPY
¥0.5580594383
|1 BZRX / RUB
₽0.3641937794
|1 BZRX / INR
₹0.3071223384
|1 BZRX / IDR
Rp58.1116300464
|1 BZRX / PHP
₱0.207725866
|1 BZRX / EGP
￡E.0.1790483531
|1 BZRX / BRL
R$0.0215878929
|1 BZRX / CAD
C$0.0050690783
|1 BZRX / BDT
৳0.4308716555
|1 BZRX / NGN
₦5.4958025278
|1 BZRX / UAH
₴0.150299944
|1 BZRX / VES
Bs0.18787493
|1 BZRX / PKR
Rs0.987938547
|1 BZRX / KZT
₸1.8825067986
|1 BZRX / THB
฿0.1229340108
|1 BZRX / TWD
NT$0.1172268667
|1 BZRX / CHF
Fr0.0032257771
|1 BZRX / HKD
HK$0.0275786218
|1 BZRX / MAD
.د.م0.0357671329