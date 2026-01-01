Bugünkü Caesar Fiyatı

Bugünkü Caesar (CAESAR) fiyatı $ 0,00492965 olup, son 24 saatte % 2,01 değişim gösterdi. Mevcut CAESAR / USD dönüşüm oranı CAESAR başına $ 0,00492965 şeklindedir.

Caesar, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.931.090 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M CAESAR şeklindedir. Son 24 saat içinde CAESAR, $ 0,00422272 (en düşük) ile $ 0,00518064 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02986281 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00377291 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAESAR, son bir saatte +%0,70 ve son 7 günde -%14,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Caesar (CAESAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,93M$ 4,93M $ 4,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,93M$ 4,93M $ 4,93M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.890,0653763 999.999.890,0653763 999.999.890,0653763

Şu anki Caesar piyasa değeri $ 4,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAESAR arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999890.0653763. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,93M.