Calaxy Fiyatı (CLXY)
Bugün için canlı Calaxy (CLXY) fiyatı, 0.04712762 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.34M USD. CLXY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Calaxy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.61K USD
- Gün içindeki Calaxy fiyat değişimi -1.29%
- Dolaşımdaki arz: 92.11M USD.
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Gün içerisinde, Calaxy / USD fiyat değişimi, $ -0.00061643635987655.
Son 30 gün içerisinde, Calaxy / USD fiyat değişimi, $ +0.0010208078.
Son 60 gün içerisinde, Calaxy / USD fiyat değişimi, $ -0.0080690544.
Son 90 gün içerisinde, Calaxy / USD fiyat değişimi, $ +0.028943378201055176.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00061643635987655
|-1.29%
|30 Gün
|$ +0.0010208078
|+2.17%
|60 Gün
|$ -0.0080690544
|-17.12%
|90 Gün
|$ +0.028943378201055176
|+159.17%
En güncel Calaxy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-1.29%
-12.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf
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$0.04712762
|1 CLXY / MYR
RM0.21207429
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₺1.6725592338
|1 CLXY / JPY
¥7.4193012166
|1 CLXY / RUB
₽4.8418916788
|1 CLXY / INR
₹4.0831369968
|1 CLXY / IDR
Rp772.5838108128
|1 CLXY / PHP
₱2.761678532
|1 CLXY / EGP
￡E.2.3804160862
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R$0.2870072058
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C$0.0673924966
|1 CLXY / BDT
৳5.728362211
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