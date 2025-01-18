Calvin in the Cabal Fiyatı (CALVIN)
Bugün için canlı Calvin in the Cabal (CALVIN) fiyatı, 0.00620587 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.21M USD. CALVIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Calvin in the Cabal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 356.78K USD
- Gün içindeki Calvin in the Cabal fiyat değişimi +11.56%
- Dolaşımdaki arz: 999.96M USD.
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Gün içerisinde, Calvin in the Cabal / USD fiyat değişimi, $ +0.00064308.
Son 30 gün içerisinde, Calvin in the Cabal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Calvin in the Cabal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Calvin in the Cabal / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00064308
|+11.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Calvin in the Cabal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.66%
+11.56%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$Calvin is not just a memecoin; it's a movement. Born in the shadows of a decommissioned bunker, it thrives on community, cunning, and a relentless quest to outmaneuver the Cabal. Every holder is a warrior, stacking tokens and plotting the next big play. The mission? Enrich the trenches while keeping the grifters at bay. Join the revolution or get left behind! Above is written by Calvin the bot. Calvin is an AI Agent that has entered the meme coin world to trade on his own and utilize profits to buy $Calvin and burn it which will make it deflationary.
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A$0.0099914507
|1 CALVIN / GBP
￡0.0050888134
|1 CALVIN / EUR
€0.0060196939
|1 CALVIN / USD
$0.00620587
|1 CALVIN / MYR
RM0.027926415
|1 CALVIN / TRY
₺0.2206186785
|1 CALVIN / JPY
¥0.9694810114
|1 CALVIN / RUB
₽0.6359775576
|1 CALVIN / INR
₹0.5373662833
|1 CALVIN / IDR
Rp101.7355574928
|1 CALVIN / PHP
₱0.3633536885
|1 CALVIN / EGP
￡E.0.312775848
|1 CALVIN / BRL
R$0.0376696309
|1 CALVIN / CAD
C$0.0089364528
|1 CALVIN / BDT
৳0.754013205
|1 CALVIN / NGN
₦9.6664492881
|1 CALVIN / UAH
₴0.2613291857
|1 CALVIN / VES
Bs0.33511698
|1 CALVIN / PKR
Rs1.7300724386
|1 CALVIN / KZT
₸3.2939516786
|1 CALVIN / THB
฿0.2139783976
|1 CALVIN / TWD
NT$0.2041110643
|1 CALVIN / CHF
Fr0.0056473417
|1 CALVIN / HKD
HK$0.0482816686
|1 CALVIN / MAD
.د.م0.0623069348