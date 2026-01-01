Bugünkü CaoCao Fiyatı

Bugünkü CaoCao (CAOCAO) fiyatı $ 0,051032 olup, son 24 saatte % 15,44 değişim gösterdi. Mevcut CAOCAO / USD dönüşüm oranı CAOCAO başına $ 0,051032 şeklindedir.

CaoCao, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.468.015 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,24M CAOCAO şeklindedir. Son 24 saat içinde CAOCAO, $ 0,04729989 (en düşük) ile $ 0,064561 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,218371 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04729989 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAOCAO, son bir saatte -%6,18 ve son 7 günde -%61,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CaoCao (CAOCAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Dolaşım Arzı 28,24M 28,24M 28,24M Toplam Arz 31.445.583,411077578 31.445.583,411077578 31.445.583,411077578

Şu anki CaoCao piyasa değeri $ 1,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAOCAO arzı 28,24M olup, toplam arzı 31445583.411077578. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,63M.