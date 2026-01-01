CaoCao Fiyatı (CAOCAO)
Bugünkü CaoCao (CAOCAO) fiyatı $ 0,051032 olup, son 24 saatte % 15,44 değişim gösterdi. Mevcut CAOCAO / USD dönüşüm oranı CAOCAO başına $ 0,051032 şeklindedir.
CaoCao, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.468.015 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,24M CAOCAO şeklindedir. Son 24 saat içinde CAOCAO, $ 0,04729989 (en düşük) ile $ 0,064561 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,218371 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04729989 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, CAOCAO, son bir saatte -%6,18 ve son 7 günde -%61,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki CaoCao piyasa değeri $ 1,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAOCAO arzı 28,24M olup, toplam arzı 31445583.411077578. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,63M.
-%6,18
-%15,44
-%61,64
-%61,64
Gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ -0,00931873403995308.
Son 30 gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ -0,0227409257.
Son 60 gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CaoCao / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00931873403995308
|-%15,44
|30 Gün
|$ -0,0227409257
|-%44,56
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
2040 yılında CaoCao fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|12-31 00:40:29
|Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
|12-30 13:36:31
|Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
|12-30 07:29:57
|Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
|12-29 23:19:48
|Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
|12-29 10:20:45
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
|12-29 06:52:03
|Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.