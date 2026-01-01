Bugünkü Capa Fiyatı

Bugünkü Capa (CAPA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,04 değişim gösterdi. Mevcut CAPA / USD dönüşüm oranı CAPA başına -- şeklindedir.

Capa, şu anda piyasa değeri açısından $ 146.989 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 157,06M CAPA şeklindedir. Son 24 saat içinde CAPA, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00105288 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02191833 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAPA, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%1,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Capa (CAPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 146,99K$ 146,99K $ 146,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 467,93K$ 467,93K $ 467,93K Dolaşım Arzı 157,06M 157,06M 157,06M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Capa piyasa değeri $ 146,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPA arzı 157,06M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 467,93K.