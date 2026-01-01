Bugünkü Captain Ethereum Fiyatı

Bugünkü Captain Ethereum (CAPTAIN) fiyatı $ 0,00002251 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut CAPTAIN / USD dönüşüm oranı CAPTAIN başına $ 0,00002251 şeklindedir.

Captain Ethereum, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.509 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CAPTAIN şeklindedir. Son 24 saat içinde CAPTAIN, $ 0,00002245 (en düşük) ile $ 0,00002257 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00024758 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001987 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAPTAIN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%9,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Captain Ethereum piyasa değeri $ 22,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPTAIN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,51K.