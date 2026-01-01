Bugünkü Captain Kuma Fiyatı

Bugünkü Captain Kuma (KUMA) fiyatı $ 0,0050543 olup, son 24 saatte % 2,79 değişim gösterdi. Mevcut KUMA / USD dönüşüm oranı KUMA başına $ 0,0050543 şeklindedir.

Captain Kuma, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.512.407 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 899,99M KUMA şeklindedir. Son 24 saat içinde KUMA, $ 0,00498836 (en düşük) ile $ 0,00522159 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01017393 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00481153 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KUMA, son bir saatte +%0,11 ve son 7 günde +%2,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Captain Kuma (KUMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,51M$ 4,51M $ 4,51M Dolaşım Arzı 899,99M 899,99M 899,99M Toplam Arz 899.994.216,2788805 899.994.216,2788805 899.994.216,2788805

